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Ольга Бузова ждет встречи со звездой сериала «Слово пацана» Копейкиным

Ольга Бузова ждет встречи со звездой сериала «Слово пацана» Копейкиным

Российская певица Ольга Бузова в ожидании еще одной встречи со звездой сериала «Слово пацана». На недавнем светском мероприятии телеведущая встретилась с актером Славой Копейкиным и оценила его внешность, сказав: «Ой, какой лапа!».

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