Более 40 тысяч пассажиров московского метро стали пользоваться Face Pay

Москва, 19 ноября. Запущенной месяц назад системой Face Pay уже пользуются 40 тысяч жителей Москвы. Турникеты, принимающие оплату по системе распознавания лиц Face Pay, появились 15 октября — почти в каждом вестибюле Московского метрополитена.