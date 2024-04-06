Обнаружен объект из необъяснимого провала масс между нейтронными звёздами и лёгкими чёрными дырами — его засекли детекторы LIGO5 апреля опубликованы первые данные нового цикла наблюдений коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA, стартовавшего год назад.