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Обнаружен объект из необъяснимого провала масс между нейтронными звёздами ...

Обнаружен объект из необъяснимого провала масс между нейтронными звёздами ...

Обнаружен объект из необъяснимого провала масс между нейтронными звёздами и лёгкими чёрными дырами — его засекли детекторы LIGO5 апреля опубликованы первые данные нового цикла наблюдений коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA, стартовавшего год назад.

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