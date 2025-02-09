Володин отреагировал на смерть Олега Стриженова

Володин: Стриженов принадлежал к плеяде актеров, которыми гордится Россия Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на смерть народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он принадлежал к плеяде актеров отечественного кино и театра, которыми по праву гордится Россия.