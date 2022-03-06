Славянская доктрина

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Записки колымчанина 332

Записки колымчанина 332

 ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ. ОТ ЖИТЕЛЕЙ АТОМНЫХ ГОРОДОВ   felix_edmund В последнее время в печати и в электронных СМИ всё чаще находит отражение тема возвращения доброго имени Лаврентию Павловичу Берии — выдающемуся государственному деятелю сталинской эпохи.

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