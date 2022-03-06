Записки колымчанина 332

ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ. ОТ ЖИТЕЛЕЙ АТОМНЫХ ГОРОДОВ felix_edmund В последнее время в печати и в электронных СМИ всё чаще находит отражение тема возвращения доброго имени Лаврентию Павловичу Берии — выдающемуся государственному деятелю сталинской эпохи.