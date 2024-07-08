❗️ В Алуште спасли подростка, который сорвался с 50-метрового склона Мальчик получил ушибы и ссадины, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
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❗️ В Алуште спасли подростка, который сорвался с 50-метрового склона Мальчик получил ушибы и ссадины, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.