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Гарланд с 2+1, Сперджен и Хауден с дублями – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.  Третья звезда – форвард «Вегаса» Бретт Хауден, сделавший дубль в матче с «Виннипегом» (4:3).

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