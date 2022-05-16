В Кировском районе Северной Осетии побывал агитационный автобус ГИБДД

Агитационный автобус ГИБДД побывал в школе с.Комсомольское. Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района совместно с инспектором по делам несовершеннолетних организовали для учащихся интересный и увлекательный урок по Правилам дорожного движения.
Агитационный автобус ГИБДД побывал в школе с.Комсомольское. Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района совместно с инспектором по делам несовершеннолетних организовали для учащихся интересный и увлекательный урок по Правилам дорожного движения.
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