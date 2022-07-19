Amazon заплатил почти 3 млрд фунтов стерлингов налогов в Великобритании за 21 год

Amazon заплатил почти 3 миллиарда фунтов стерлингов налогов в Великобритании в прошлом году. Пытаясь отразить критику, интернет-гигант не платит своей справедливой доли и опубликовал в блоге обширную публикацию с изложением деталей своих финансов.