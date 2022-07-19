smi.today

2 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Вот нам Запад не нужен... и не интересен... Какого черта они постоянно к нам цепляются?!!!Запад снова прише...
  • лина любимцева
    Калибры есть. Приказа НЕТ!!...Украинские военны...
  • лина любимцева
    Да их оттуда сдуть ничего не стоит. Придет время, и они оттуда вылетят...Украинские военны...

Amazon заплатил почти 3 млрд фунтов стерлингов налогов в Великобритании за 21 год

Amazon заплатил почти 3 миллиарда фунтов стерлингов налогов в Великобритании в прошлом году. Пытаясь отразить критику, интернет-гигант не платит своей справедливой доли и опубликовал в блоге обширную публикацию с изложением деталей своих финансов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх