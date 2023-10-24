Кандидат в спикеры Конгресса Херн попытался подкупить коллег чизбургерами

Претендент на пост спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Кевин Херн решил призвать конгрессменов проголосовать за него, отправив им вместе с письмами еду из сети ресторанов быстрого питания McDonald s, сообщает NBC.
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