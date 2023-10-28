Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +2 в Москве 28 октября

Облачно, местами сильные осадки на юге области в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололедица и до +2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 28 октября.
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