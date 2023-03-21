Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    ...скоро дойдут до того, что начнут запрещать русские фамилии... Короче, больше бандеростанской Раде нечем заняться. ...Украинский парлам...
  • Ole Ole
    Будем помогать Шотландии обеденным ураном сколько понадобится ))Замминистра оборо...
  • Алекс Архипов
    Не последние...Попытка Киева уси...

Штурм Артемовска: Самые интенсивные бои на юго-западных окраинах, есть продвижение в северной части города

Штурм Артемовска: Самые интенсивные бои на юго-западных окраинах, есть продвижение в северной части города

Штурм города Артемовск (Бахмут) в ДНР бойцами ЧВК «Вагнер» продолжается. Российские силы проводят атаку за атакой, сражаясь с противником буквально за каждый метр.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх