Штурм Артемовска: Самые интенсивные бои на юго-западных окраинах, есть продвижение в северной части города

Штурм города Артемовск (Бахмут) в ДНР бойцами ЧВК «Вагнер» продолжается. Российские силы проводят атаку за атакой, сражаясь с противником буквально за каждый метр.
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