Стипендии студентов проиндексируют в России

Об этом сказано в проекте федерального бюджета В соответствии с информацией, предоставленной РИА Новости, в 2025 году планируется увеличение размера стипендий для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов на 4,5%.
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