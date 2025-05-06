В Ноябрьске ищут трех пропавших девочек

В Ноябрьске ведутся поиски трех школьниц, которые накануне не вернулись домой. В Единой диспетчерской службе города распространяется следующая информация: ОМВД России по Ноябрьску устанавливает местонахождение Скорпан Ангелины Андреевны 20.
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