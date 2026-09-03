Беспилотник «Скат» научился самостоятельно уворачиваться от перехватчиков

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне спецоперации. На этот раз он пообщался с дроноводами группировки войск «Центр», которые работают на «Скатах» - разведывательных беспилотниках, последняя модификация которых может улететь во вражеский тыл на сотню километров.
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