Беспилотник «Скат» научился самостоятельно уворачиваться от перехватчиков

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне спецоперации. На этот раз он пообщался с дроноводами группировки войск «Центр», которые работают на «Скатах» - разведывательных беспилотниках, последняя модификация которых может улететь во вражеский тыл на сотню километров.