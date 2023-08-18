Путин заявил, что обновление общественного транспорта является приоритетом

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ruslava Митькина

ВВ всегда говорит правильно, ну а на местах чиновники все делают по своему, видя ситуацию из своих комфортабельных импортных авто, ведь они на городском транспорте не ездят. Говорю конкретно о Новосибирске, где новостройки растут как грибы, а транспортная система в этих строящихся районах не только не продумывается, но и сокращается. На жалобы жителей чиновники реагируют своеобразно, отправляя письма с описанием далеких перспектив. А людям на работу, учебу и с детьми в детские сады нужно ездить сегодня и сейчас.