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Путин заявил, что обновление общественного транспорта является приоритетом

Путин заявил, что обновление общественного транспорта является приоритетом

До 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов Владимир Путин заявил о том, что обновление общественного транспорта является приоритетной задачей для регионов России.

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Комментарии
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ruslava Митькина
ВВ всегда говорит правильно, ну а на местах чиновники все делают по своему, видя ситуацию из своих комфортабельных импортных авто, ведь они на городском транспорте не   ездят. Говорю конкретно о Новосибирске, где новостройки растут как грибы, а транспортная система в этих строящихся районах не только не продумывается, но и сокращается. На жалобы жителей чиновники реагируют своеобразно, отправляя письма с описанием далеких перспектив. А людям на работу, учебу и с детьми в детские сады нужно ездить сегодня и сейчас.
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