Минэкономразвития РФ сконцентрируется на повышении производительности труда

Важным направлением работы в условиях высоких ставок и жесткой денежно-кредитной политики является повышение производительности труда, заявили в министерстве экономического развития России, 15 декабря пишут «Известия».
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