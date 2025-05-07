Жителей Тверской области предупредили о возможных перебоях со связью

Как сообщили в Telegram-канале «Пул69», в Тверской области в целях обеспечения особого режима безопасности на период праздничных дней и в связи с противодействием атак БПЛА возможны ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).
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