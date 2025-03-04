Певица Нюша намекнула, с кем бы возобновила отношения

Нюша не исключает возобновления отношений с Егором Кридом Как отметила Анна Шурочкина, она не исключает возможности восстановления отношений с бывшим возлюбленным, однако для неё принципиально важно, чтобы это было основано на настоящих чувствах и взаимном притяжении.