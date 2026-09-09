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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа не будет играть за сборную Бельгии в Лиге наций: «Я буду доступен к отбору на Евро. Хочу бороться за место в составе и доказать, что могу быть основным вратарем»

Вратарь « Реала » Тибо Куртуа сообщил, что не сыграет за сборную Бельгии в Лиге наций.  «Я принял решение не играть за «красных дьяволов» во всем розыгрыше Лиги наций.

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