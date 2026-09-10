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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испанская «Фуэнлабрада» получила новое название в честь 35-летних отношений с белградским «Партизаном»

Испанский клуб «Фуэнлабрада», выступающий во втором дивизионе, изменил название на «Партизан де Фуэнлабрада», чтобы отметить 35-летие партнерских отношений с белградским «Партизаном».

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