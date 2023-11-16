Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Охмуряя товарища Си

Охмуряя товарища Си

Прямо сейчас начинается тридцатый саммит АТЭС в Сан-Франциско, на котором дедушка Джо получит одну из последних попыток уговорить китайского главу не поддерживать Россию, как не в себя скупая у Путина газ и нефть.

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