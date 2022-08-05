Первый телевизор Huawei такого размера с крошечной рамкой и современными технологиями. Huawei Smart Screen S86 Pro поступил в продажу в Китае

В конце июля Huawei официально выпустила свой первый 86-дюймовый умный телевизор под названием Huawei Smart Screen S86 Pro, который сегодня поступил в продажу по цене 1925 долларов.
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