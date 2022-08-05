iXBT.com

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Первый телевизор Huawei такого размера с крошечной рамкой и современными технологиями. Huawei Smart Screen S86 Pro поступил в продажу в Китае

Первый телевизор Huawei такого размера с крошечной рамкой и современными технологиями. Huawei Smart Screen S86 Pro поступил в продажу в Китае

В конце июля Huawei официально выпустила свой первый 86-дюймовый умный телевизор под названием Huawei Smart Screen S86 Pro, который сегодня поступил в продажу по цене 1925 долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх