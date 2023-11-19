Финские силы обороны помогают пограничникам контролировать ситуацию на работающих пунктах пресечения границы с РФ после того, как было принято решение закрыть четыре КПП.
Финляндия отправила силы обороны на границу с РФ
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Финляндия отправила силы обороны на границу с РФ. Однако это НАТО определила эти действия, а не фины. Сегодня они не имея самостоятельности будут поступать так как скажет США. Они это уже прочувствовали, но поздно!
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