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Финляндия отправила силы обороны на границу с РФ

Финляндия отправила силы обороны на границу с РФ

Финские силы обороны помогают пограничникам контролировать ситуацию на работающих пунктах пресечения границы с РФ после того, как было принято решение закрыть четыре КПП.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Финляндия отправила силы обороны на границу с РФ. Однако это НАТО определила эти действия, а не фины. Сегодня они не имея самостоятельности будут поступать так как скажет США. Они это уже прочувствовали, но поздно!
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15 час.

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