Дорин Речан встретился с примарами и главами  децентрализованных служб Криулян

Важность активного диалога между правительством и местной публичной администрацией для определения конкретных решений проблем граждан в стране была подчеркнута на встрече премьер-министра Дорина Речана с местными избранниками Криулянского района.
Важность активного диалога между правительством и местной публичной администрацией для определения конкретных решений проблем граждан в стране была подчеркнута на встрече премьер-министра Дорина Речана с местными избранниками Криулянского района.
Свежие комментарии