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Дорин Речан встретился с примарами и главами  децентрализованных служб Криулян

Важность активного диалога между правительством и местной публичной администрацией для определения конкретных решений проблем граждан в стране была подчеркнута на встрече премьер-министра Дорина Речана с местными избранниками Криулянского района.

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