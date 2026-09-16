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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» готова обменять Орлова, сообщили в агентстве защитника: «Ведется работа по подбору наиболее подходящего варианта продолжения его карьеры»

В агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы защитника Михаила Орлова, сообщили, что «Сибирь» готова обменять хоккеиста.

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