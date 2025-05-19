Предприниматели из Бутырского собрали бойцам СВО медикаменты

Владельцы московских магазинов, в том числе из района Бутырский, собирают гуманитарные грузы для отправки в зону специальной военной операции (СВО) – в посылки кладут лекарства, средства для оказания первой медицинской помощи, а также одежду для переменчивой весенней погоды.