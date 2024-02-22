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Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

Танкисты ВС РФ уничтожили первую машину на шасси танка Abrams под Авдеевкой Танкисты 21-й бригады Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили в зоне проведения спецоперации (СВО) первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams.

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