Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

Танкисты ВС РФ уничтожили первую машину на шасси танка Abrams под Авдеевкой Танкисты 21-й бригады Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили в зоне проведения спецоперации (СВО) первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams.
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