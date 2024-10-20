Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что будущее солдат, поддерживающих режим президента Украины Владимира Зеленского, выглядит мрачно, так как их действия не останутся безнаказанными ни в России, ни на Украине.
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