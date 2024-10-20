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Балицкий: воюющих за Зеленского солдат не простят ни в РФ, ни на Украине

Балицкий: воюющих за Зеленского солдат не простят ни в РФ, ни на Украине

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что будущее солдат, поддерживающих режим президента Украины Владимира Зеленского, выглядит мрачно, так как их действия не останутся безнаказанными ни в России, ни на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Это бандиты.Они грабят и своих и чужих надеясь спрятаться на Западе,это же ясно!
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15 час.

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