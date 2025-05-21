В США заявили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отстоял свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине и одержал дипломатическую победу.
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