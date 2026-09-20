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Воробьёв: брат и сестра пострадали при атаке БПЛА в Софьино, их родители погибли

Воробьёв: брат и сестра пострадали при атаке БПЛА в Софьино, их родители погибли

В результате террористской атаки украинских беспилотников в подмосковном Софьино пострадали 19-летний молодой человек и его 15-летняя сестра, их родители погибли.

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