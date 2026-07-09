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Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Ферстаппена не стал бы рисковать, «Ред Булл» в данный момент лучше «Макларена»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о карьерных перспективах Макса Ферстаппена , отметив, что в данный момент четырехкратному чемпиону не стоит спешить с принятием решений и уходить из «Ред Булл».

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