Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Литр ребята это хорошо, полтора ещё лучше а два вообще отлично. Думаю возражений не будет!😆Юбилейный "ЛиТР" ...
  • валерий лисицын
    Всё правильно Шойгу делает . Мы должны иметь ВСЕГДА лучшее вооружение , быть впереди по оснащённости и боеготовности ...Министр обороны Р...
  • Николаевна
    Благодарю вас за полезную информациюСморщенные и невк...

Водитель-нарушитель и пассажирка такси пострадали в результате аварии в Уссурийске

Водитель-нарушитель и пассажирка такси пострадали в результате аварии в Уссурийске

Два человека, один из которых пассажир такси, травмировались в результате ДТП, произошедшем 12 августа в Уссурийске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх