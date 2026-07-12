Киев формирует новый корпус, опасаясь нового удара ВС РФ на Чернигов Генштаб ВСУ в срочном порядке формирует несколько новых бригад для отправки .
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Киев формирует новый корпус, опасаясь нового удара ВС РФ на Чернигов Генштаб ВСУ в срочном порядке формирует несколько новых бригад для отправки .
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