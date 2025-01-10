«Рождественское наступление» Зеленского под Курском шокировало зарубежных экспертов

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Похоже, Зеленский просто тянет время, подготавливая какую-то грязную бомбу о которой уже писалось, когда в Одессе выгружали какие-то бочки .
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