Борис Пиотровский: более 108 тысяч человек посетили «Царское село» на новогодних каникулах

Всего за год в музее зафиксировали свыше 3,7 миллиона посещений Более 108 тысяч человек посетили царскосельские дворцы и парки с 29 декабря по 8 января, сообщил сегодня вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
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