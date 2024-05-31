Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия готов сменить клубную прописку, но многое будет зависеть от позиции «Наполи». Вингер «Наполи» и один из лидеров команды Хвича Кварацхелия согласился на переход в «ПСЖ», сообщает Corriero della Serra.
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