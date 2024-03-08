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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ЦСКА похож на Дракулу, который почувствовал кровь и не может остановиться. Выиграв кубок один раз, хочется повторять». Быков об армейцах

Сегодня в Ярославле пройдет очередная игра серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом».

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