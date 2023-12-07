Белый дом назвал срок исчерпания средств на помощь Украине

У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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