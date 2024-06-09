Совсем страх потеряли. В Латвии бредят о Санкт-Петербурге

Уж не знаю слышал ли президент Латвии Эдгар Ринкевич (прим. тот самый, который являясь открытым геем, обозначил главной проблемой Латвии низкую рождаемость), слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что у маленьких государств, которые "лают" на Российскую Федерацию, очень небольшая территория и большая кучность населения, однако я бы посоветовал ему переслушать речь российского лидера.