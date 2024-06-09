Уж не знаю слышал ли президент Латвии Эдгар Ринкевич (прим. тот самый, который являясь открытым геем, обозначил главной проблемой Латвии низкую рождаемость), слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что у маленьких государств, которые "лают" на Российскую Федерацию, очень небольшая территория и большая кучность населения, однако я бы посоветовал ему переслушать речь российского лидера.
Совсем страх потеряли. В Латвии бредят о Санкт-Петербурге
Комментарии
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Марина Козуб
Ну точно лягушка, которая мечтала раздуться размером со слона....Мы все помним,чем это кончилось в басне Крылова....Не мешало бы с этой басней ознакомиться латвийскому "герою". "Ох. тупые!" - не раз вспомним Задорнова.
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2 час.
Виктор Иванов
Просто он давно в чужих руках не обсирался ! Проститутка прибалтийская !
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2 час.
Nikolay Zakharov
Гейропе недолго осталось существовать,распад неизбежен и к кому эти трибалты за помощью побегут, я думаю,Россия их "причешет".
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1 час.
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