Медвежий угол
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Медвежий угол

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Совсем страх потеряли. В Латвии бредят о Санкт-Петербурге

Совсем страх потеряли. В Латвии бредят о Санкт-Петербурге

Уж не знаю слышал ли президент Латвии Эдгар Ринкевич (прим. тот самый, который являясь открытым геем, обозначил главной проблемой Латвии низкую рождаемость), слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что у маленьких государств, которые "лают" на Российскую Федерацию, очень небольшая территория и большая кучность населения, однако я бы посоветовал ему переслушать речь российского лидера.

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Комментарии
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Марина Козуб
Ну точно лягушка, которая мечтала  раздуться размером со слона....Мы все помним,чем это кончилось в басне Крылова....Не мешало бы с этой басней ознакомиться латвийскому &quot;герою&quot;. &quot;Ох. тупые!&quot; - не раз вспомним Задорнова.
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2 час.
Виктор Иванов
Просто он давно в чужих руках не обсирался ! Проститутка  прибалтийская !
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2 час.
Nikolay Zakharov
Гейропе недолго осталось существовать,распад неизбежен и к кому эти трибалты за помощью побегут, я думаю,Россия их &quot;причешет&quot;.
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1 час.

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