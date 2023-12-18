Noctua задерживает дебют вентилятора NF-A14 для увеличения жёсткости конструкции...

Noctua задерживает дебют вентилятора NF-A14 для увеличения жёсткости конструкцииСистемы охлаждения австрийской компании Noctua являются одними из самых наукоёмких на рынке, поскольку тщательно просчитываются специалистами ещё на стадии проектирования, а затем досконально испытываются в различных условиях.