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Украинские паблики пишут о поставках на Украину американских РСЗО M142 HIMARS

Украинские паблики пишут о поставках на Украину американских РСЗО M142 HIMARS

22 апреля Виктория Нуланд прямо заявляла, что США уже поставляют реактивные системы залпового огня Киеву, как правило такие вещи озвучиваются уже после осуществления поставок.

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