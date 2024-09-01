Смерть мужчины на фудкорте в Приморском парке Победы стала уголовным делом. ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило его по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Смерть мужчины на фудкорте в Приморском парке Победы стала уголовным делом. ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило его по статье о причинении смерти по неосторожности.