Хоккеист Кожевников отметил усилия Овечкина при достижении рекорда Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу «в нужный момент, в нужный час», сравняв число успешных ударов с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии