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Хоккеист Кожевников отметил усилия Овечкина при достижении рекорда Гретцки

Хоккеист Кожевников отметил усилия Овечкина при достижении рекорда Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу «в нужный момент, в нужный час», сравняв число успешных ударов с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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