Появилось видео с захваченными заложниками в СИЗО Ростова

Появились кадры захвата заложников в следственном изоляторе СИЗО-1 на улице Горького. На видео преступники заявляют о своей принадлежности к группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
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