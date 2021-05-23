Апельсиновое печенье с сыром и шоколадом Дарья АнохинаИнгредиенты:– Апельсины 2шт– Мука рисовая цз 300г– Сыр Рикотта 200г– Шоколад горький 100г– Яйцо 2шт– Подсластитель по желанию (у меня кокосовый сахар 4стл)– Разрыхлитель 6г Приготовление:1.