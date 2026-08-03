Уголовное дело за хулиганство возбуждено против брата кандидата в вице-спикеры Армении

Следственный комитет Армении инициировал уголовное производство в отношении Авета Конджоряна, являющегося братом кандидата на пост вице-спикера парламента от фракции «Гражданский договор» Айка Конджоряна.
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