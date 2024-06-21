Бизнес-омбудсмен Алтайского края посетил ООО «Михайловский завод химических реактивов»

18 июня в рамках Дня Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае в Михайловском районе бизнес-омбудсмен Андрей Осипов совместно с начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антоном Слободчиковым посетили «Завод химических реактивов».
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