Бизнес-омбудсмен Алтайского края посетил ООО «Михайловский завод химических реактивов»

18 июня в рамках Дня Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае в Михайловском районе бизнес-омбудсмен Андрей Осипов совместно с начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антоном Слободчиковым посетили «Завод химических реактивов».