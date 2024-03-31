Антитеррористическая опреация в Дагестане. Что нашли в квартире у предполагаемых преступников?

Правоохранителям удалось "выкурить" из убежища трёх мужчин. Их подозревают в подготовке теракта.Сегодня утром в Оперштабе Республики Дагестан объявили о режиме контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске.
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