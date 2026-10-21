Почему четыре из шести закрытых зон Московской области перестали существовать? Что стоит за цифрой 3 010 квот на всю страну? Какие ошибки чаще всего отправляют иностранцев в реестр контролируемых лиц? И чем опасна «серая» зарплата при переводах денег на родину? Юрист Вадим Коженов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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