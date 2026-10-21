Поче­му четы­ре из шести закры­тых зон Мос­ков­ской обла­сти пере­ста­ли суще­ство­вать? Что сто­ит за циф­рой 3 010 квот на всю стра­ну? Какие ошиб­ки чаще все­го отправ­ля­ют ино­стран­цев в реестр кон­тро­ли­ру­е­мых лиц? И чем опас­на «серая» зар­пла­та при пере­во­дах денег на роди­ну? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.